Калуга, 29 ноября, 2016, 13:38 — ИА Регнум. Соглашение о сотрудничестве с правительством Калужской области в сфере развития российского сегмента сети интернет и связанных с ней отраслей экономики подписали сегодня, 29 ноября, в Калуге советник президента РФ, председатель Совета Института развития Интернета (ИРИ) Герман Клименко и губернатор области Анатолий Артамонов.

Фото пресс-службы правительства Калужской области На церемонии подписания соглашения о сотрудничестве.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, данное соглашение предусматривает взаимодействие по вопросам импортозамещения в сфере ИКТ, содействие в формировании экспертного сообщества, организацию совместных мероприятий, в числе которых семинары и конференции по ключевым направлениям.

Кроме того, планируется осуществлять информационное взаимодействие по вопросам повышения качества образования и популяризации профессий в сфере ИКТ, а также содействия в привлечении бизнеса в образовательный процесс.

«Мы заинтересованы в развитии взаимовыгодного сотрудничества с Калужской областью на долгосрочной основе, поскольку регион обладает высоким уровнем научно-технического, производственного и культурного потенциала. Уверен, что тот опыт, который есть у Калужской области, будет полезен и интересен другим регионам. Мы обязательно будем транслировать все наши совместные наработки и привлекать региональных экспертов интернет-индустрии к реализации ключевых проектов ИРИ», — отметил Герман Клименко.

Губернатор области Анатолий Артамонов также положительно оценил перспективы сотрудничества. Он обратил внимание на то, что доступность сети и рост качества связи служат постоянному увеличению числа пользователей интернета, делают его неотъемлемой частью нашей жизни. Создаются новые разновидности сетевых услуг и сервиса, реальностью становятся виртуальные проекты, которые еще недавно казались фантастикой. Уже сегодня их спектр достаточно широк: от возможностей общения, чтения книг, образования, совершения покупок в интернет-магазинах, проведения аукционов до управления предприятиями.

По словам калужского губернатора, глобальная востребованность является гарантией дальнейшего развития возможностей ИКТ-сферы. Учитывая этот фактор, регион уделяет большое внимание данному направлению. В области сформирован IT-кластер, где работает более ста участников, все они грамотные специалисты с интересными задумками, получающие поддержку регионального правительства.

Анатолий Артамонов также акцентировал внимание на том, что информационные и коммуникационные технологии позволяют без значительных капитальных затрат решать задачи предприятий и организаций, что оказывает положительное влияние на экономику. «Мы очень заинтересованы, чтобы эти технологии развивались. Мы будем помогать всем, кто ими занимается. И, учитывая, что Герман Сергеевич является советником президента России, который поддерживает это направление в целом в стране, для нас, конечно, очень ценно подписание сегодняшнего соглашения», — резюмировал глава калужского региона.