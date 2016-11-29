Санкт-Петербург, 29 ноября, 2016, 13:38 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский и его экс-коллега, секретарь правления Союза журналистов Марина Шишкина направили обращение в комиссию по законодательству и этике Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области в связи с трагической гибелью Анастасии Солтан — дочери вице-спикера петербургского парламента Павла Солтана, ставшего жертвой ДТП вместе с женой в августе 2016 года.

Vk.com Анастасия Солтан накануне гибели. Фото со страницы в соцсети

22-летняя Анастасия Солтан, как сообщалось, выпала из окна родительской квартиры вечером 24 ноября. Предполагается, что девушка совершила самоубийство на фоне переживаний из-за гибели родителей и полученных ею самой в этой аварии тяжелых травм. Ситуацию усугубил семейный конфликт, который подробно и широко освещался в СМИ.

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Как напоминают Вишневский и Шишкина, накануне гибели Анастасия Солтан участвовала в съемках сюжета телеканала Life78, в центре которого оказалось противостояние девушки и ее старшей сестры Вероники. Последняя на своей странице в соцсети настаивала на продолжении реабилитации Насти в медучреждении, однако пострадавшая в ДТП девушка отказывалась оставаться в больнице без выполнения ряда условий со стороны семьи сестры. В итоге Анастасия, пережившая накануне развод с мужем, в одиночестве оказалась в опустевшей родительской квартире.

«Просим комиссию провести проверку соблюдения норм журналистской этики при съемке и показе данного сюжета, поскольку это могло серьезно усугубить тяжелое (после гибели родителей и тяжелой травмы) психологическое состояние Анастасии Солтан», — пишут Вишневский и Шишкина в адрес председателя комиссии по законодательству и этике Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Ларисы Афониной.

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Одновременно в Интернете распространено обращение к председателю Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Людмиле Фомичевой, в котором от имени медиасообщества региона предлагается «рассмотреть телевизионные ролики и публикации на сайте телеканала «LIFE78», посвященные Анастасии Солтан, на предмет нарушения этических норм и стандартов журналистки».

«Внимание СМИ к частной семейной трагедии могло усугубить тяжёлую психологическую атмосферу в семье, вызванную смертью родителей», — считают авторы документа. «По итогам рассмотрения просим сформулировать рекомендации для медиасообщества по освещению подобных семейных конфликтов», — говорится в обращении, под которым открыт сбор подписей.

Добавим, что сама Анастасия Солтан менее чем за сутки до гибели написала об упомянутых съемках на своей странице в соцсети. В этой записи она высказывала благодарность журналистам телеканала Life.

«Сейчас приехала домой, к себе домой, к родителям <…> Хочу выразить огромную благодарность #LIFI78 за их человеческое отношение! Про папу столько вспоминали, просто не на камеру! И накормили меня, и в магазин со аптекой со мной съездили и донесли все! Не знаешь, где найдешь, где потеряешь!», — написала девушка, которой после аварии приходилось передвигаться на костылях.

Напомним, что Анастасия Солтан погибла в день своего 22-летия. Следственный комитет России проводит доследственную проверку по факту ее гибели. Девушку похоронили рядом с родителями на Кузьмоловском кладбище в Ленинградской области.