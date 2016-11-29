Москва, 29 ноября, 2016, 13:26 — ИА Регнум. Большинство граждан РФ (70%) считают, что Россия играет роль в решении международных проблем, при этом 57% респондентов оценивают такую роль как «довольно важную», а 13% — как решающую. Таковы данные опроса, проведенного «Левады-центром».

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

Согласно исследованию, лишь 5% опрошенных считают, что Россия играет второстепенную роль в решении международных проблем, тогда как 21% респондентов оценивают ее как «не слишком важную».

При этом, для 44% важно, что думают о России на Западе, а 71% респондентов поддержали бы дальнейшее расширение экономических, политических, культурных связей, а также сближение со странами Запада.

Лишь 17% граждан РФ поддержали бы сокращение связей, отношений и отдаление от стран Запада. Согласно опросу, 37% респондентов считают, что в настоящее время у стран Запада, входящих в блок НАТО, есть основания опасаться России, в то время как, по мнению 57% россиян, у РФ также есть основания опасаться стран Запада, входящих в блок.

Опрос проведен 18 — 21 ноября 2016 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.