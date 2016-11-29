Пекин, 29 ноября, 2016, 13:25 — ИА Регнум. Минобороны Японии, как сообщается, планирует создать группу экспертов во главе с заместителем министра обороны Кэндзи Вакамия, которая рассмотрит применения разработанных США систем THAAD. С учетом большого числа испытаний баллистических ракет, проведенных в 2016 году, Токио планирует подготовить планы размещения системы ПРО уже к следующему лету, передает Global Times.

Подвижная пусковая установка THAAD

С помощью развертывания THAAD Япония сможет не только противостоять ракетной угрозе со стороны КНДР, но и усилить стратегическое сдерживание против Китая. Южная Корея и Япония, развернув систему THAAD, получат возможность вести наблюдение за северо-восточными и юго-восточными регионами Китая.

На фоне состоявшимся неделей ранее соглашением об обмене разведывательной информацией Сеул и Токио могут создать полноценную систему противоракетной обороны. В результате США получат больший рычаг давления на Китай.

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Пекин не смог предотвратить развертывание систем THAAD в Южной Корее, вероятность же, что это удастся в Японии, так же невелика. С учетом того, что у Токио с США более близкий союз, чем у Сеула с Вашингтоном, а также на фоне более жесткой позиции Токио по отношению к Китаю, шаг Японии направлен на то, чтобы оказать воздействие на политику Трампа в отношении Азиатско-Тихоокеанского региона.

США наращивают свою ракетную оборону в западной части Азиатско-Тихоокеанского региона. Пекин не может ожидать, что Трамп откажется от этих действий, вместо этого КНР должна сфокусироваться на том, что можно сделать, не пытаясь отговорить Белый дом.

В сложившихся условиях Китаю необходимо провести модернизацию своих систем ПРО, а также значительной степени нарастить проникающий потенциал своих ракет до такой степени, чтобы свести на нет разворачивание систем THAAD. Последнее имеет решающее значение.

Благодаря размещению Токио и Сеулом систем THAAD у Пекина появился шанс усовершенствовать проникающий потенциал своих ракет, а также расширить свой ядерный потенциал до приблизительно российского и американского.

Будучи второй по объему экономики страной, КНР считается главным стратегическим соперником США. Если Китай по-прежнему будет второразрядной ядерной державой, у США будет причина давить на него, а превосходство США по ядерному арсеналу не сказывается положительно на двусторонних отношениях между двумя странами.

Китай вполне способен с помощью малых инвестиций повысить проникающий потенциал своих ракет, в результате чего еще до завершения разворачивания систем THAAD они станут устаревшей системой. Обладая же большим опытом в разработке баллистических ракет, Китай может создать большее число подводных лодок, которые смогут обойти системы THAAD.

Для Китая мир имеет большое значение, однако США, Япония и Южная Корея готовы идти на шаги, которые угрожают стратегической безопасности КНР. В ответ, Китаю необходимо прибегать к гибкой дипломатии, в то же самое время строя надежные вооруженные силы. Поскольку Пекин никак не может остановить размещение систем ПРО, он может, тем не менее, лишить такой шаг смысла, чтобы в следующий раз страны понимали, что им нужно сначала думать, прежде чем действовать.