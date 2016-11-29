Москва, 29 ноября, 2016, 13:23 — ИА Регнум. Письмо российского байкера Александра Залдостанова, в котором он обращается к президенту РФ Владимиру Путину с предложением по изменению российского герба, администрация президента пока не получала. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня, 29 ноября.

Герб России

«Мне не известно пока ни о каком письме, насколько мне известно, оно никуда официально не входило в администрацию», — отметил Песков.

Песков заявил, что если письмо придёт, о нём доложат главе государства. При этом представитель Кремля напомнил, что изменение герба — «чрезвычайно объёмная тема». Чтобы это могло произойти, нужна чёткая аргументация.

«Но как одна из точек зрения, безусловно, это будет принято во внимание», — заверил чиновник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, байкер Хирург предложил внести в российский герб изменения, которые на уровне символики установили бы связь современной России с достижениями советской эпохи."Ночные волки» подготовили макет, эскизы и также сопроводительные документы.

В проекте Залдостанова герб должен быть дополнен золотыми колосьями, обрамляющие изображение двуглавого орла, и красной звездой. Звезда Победы станет символом победы СССР в Великой Отечественной войне.