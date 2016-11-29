Москва, 29 ноября, 2016, 13:19 — ИА Регнум. Глава Минэнерго России Александр Новак не планирует участвовать во встрече с представителями Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), которая состоится 30 ноября в Вене. Об этом, как передает газета «Коммерсантъ», сообщил сам российский министр.

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«В этом нет необходимости, — говорит глава Минэнерго России. — Нам нужно, чтобы ОПЕК провела заседание».

При этом министр добавил, что если представители ОПЕК примут положительное решение (по заморозке уровня добычи), «мы договоримся (о встрече) в ближайшее время».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 ноября нефтяной картель ОПЕК намеревался провести «техническую» встречу, где планировалось согласовать основные параметры будущей заморозки добычи нефти странами, входящими в картель, а также теми независимыми производителями нефти, которые присоединятся к соглашению.

Однако встреча была отменена из-за Саудовской Аравии.

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