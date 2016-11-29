Москва, 29 ноября, 2016, 13:12 — ИА Регнум. Официальный курс евро к рублю понизился по сравнению с предыдущим показателем, доллар США вырос на 30 ноября, говорится в сообщении Банка России.

ИА REGNUM Евро

Евро установлен на отметке в 68,8416 рубля, он опустился на 31,92 копейки. Доллар США вырос к рублю на 2,96 копейки — до 64,9449 рубля.

При этом стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам доллара и евро к рублю, уменьшилась по сравнению с прошлым показателем на 12,84 копейки — до 66,69 рубля.

Ранее доллар США и евро открыли торги 29 ноября незначительным ростом к рублю.