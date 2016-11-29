Москва, 29 ноября, 2016, 13:07 — ИА Регнум. В Кремле не видели письма байкера Александра «Хирурга» Залдостанова относительно смены герба России, однако если таковое поступит, то его передадут президенту РФ Владимиру Путину. Об этом 29 ноября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Герб России

«Мне не известно пока ни о каком письме, собственно, насколько мне известно, оно никуда официально не входило в администрацию. Но в данном случае, безусловно, если такое письмо поступит — будет доложено президенту о такой точке зрения», — сказал Песков.

По его словам, в Кремле не стали бы формулировать «какую-то позицию на этот счет, тем более, что ее нет»: «Безусловно, скажем так, смена государственной символики — это чрезвычайно объемная тема и, конечно, она подлежит очень четкой аргументации».

Песков подчеркнул, что при принятии решения президент РФ принимает во внимание все точки зрения: «Ну, смотрите, принимать во внимание точку зрения — и снизу и сверху, это собственно то, что делает Путин всегда. Он же принимает во внимание все точки зрения».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что лидер байк-клуба «Ночные волки» Александр «Хирург» Залдостанов предложил президенту РФ Владимиру Путину изменить герб России. Согласно появившемуся в СМИ письму якобы от Залдостанова, новый герб должен соединить в себе преемственность Российской Империи, СССР и Российской Федерации. Согласно предложению, герб «представляет собой изображение двуглавого орла в лучах солнца и в обрамлении колосьев. В верхней части герба — пятиконечная звезда Победы. В цветном изображении государственного герба Российской Федерации двуглавый орел, солнце и колосья — золотые; звезда — красная, обрамленная золотой каймой».