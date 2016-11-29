Оренбург, 29 ноября, 2016, 13:05 — ИА Регнум. В Оренбурге 29 ноября большинством голосов председателем городского депутатского корпуса избрана Ольга Березнева. Ее кандидатура поддержали большинство голосов: 32 против трех, проголосовавших против, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горсовете Оренбурга.

Orenburg.ru Спикер Оренбургского горсовета Ольга Березнева

Голосование было тайным, а выборы безальтернативными. Депутатам представили только одну кандидатуру. Оппозиция не стала предлагать на пост кандидатов своих людей. Со своей стороны единороссы рассматривали кандидатуры двух человек на пост спикера: лидера фракции «Единая Россия» в горсовете Ольги Березневой и депутата горсовета Елены Афанасовой.

«Ольгу Петровну я знаю чуть более шести лет. И все депутаты наверняка со мной согласятся, что у неё есть лидерские качества, умение отстаивать свою точку зрения и доводить до конца даже самое сложное дело», — отметила председатель комитета по социальной политике Елена Иванова.

Со словами в поддержку Березневой выступил и заместитель председателя Законодательного собрания, первый заместитель Секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Олег Димов.

Читайте также: Экс-председатель Оренбургского горсовета избран сенатором

«Я отлично понимаю, что статус областного центра означают двойную ответственность для председателя Оренбургского городского Совета. Будем работать! Уверена, что вместе с администрацией мы продолжим работать на благо горожан единой, сплоченной командой», — обратилась к коллегам после избрания Ольга Березнева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 сентября 2016 года на территории Оренбургской области прошли выборы разных уровней. Экс-председатель Оренбургского горсовета стал депутатом Заксобрания области, а затем покинул депутатский корпус, став сенатором.

Справка:

Ольга Березнева родилась 21 октября 1960 года. В 1979 году окончила Покровский совхоз-техникум по специальности строитель-инженер. С 1979 по 1986 годы работала мастером строительно-монтажных работ и прорабом в совхозе «Спутник» Светлинского района. С 1986 по 1995 годы работала на строительстве Калининской атомной электростанции Удомельского района Тверской области.

В 1991 году избрана депутатом Удомельского городского Совета народных депутатов. С 1991 по 1994 годы работала в комитете по строительству Удомельского городского Совета народных депутатов.

По возвращении в Оренбург в период с 1995 по 2001 годы работала мастером строительно-монтажных работ ремонтно-строительного участка предприятия «Оренбургнефть». С 2001 по 2011 годы трудилась в ООО «Лист». С 2003 года — в должности первого заместителя директора. С 2011 по 2015 годы — исполнительный директор строительной фирмы ООО «Рост».

Окончила образовательное учреждение профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений» по специальности «экономист». С 2010 года — депутат Оренбургского городского Совета. С 2013 года по настоящее время — руководитель фракции «Единая Россия».