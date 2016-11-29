Чебоксары, 29 ноября, 2016, 13:05 — ИА Регнум. В Чувашии произошло ЧП: сегодня, 29 ноября, водители филиала «Чувашавтотранса» не вышли на работу, требуя выплаты заработной платы. За работу им не платят уже четыре месяца. О планируемом бойкоте руководство предприятия проинформировано не было, сообщается на официальном портале органов власти Чувашии.

Автобусы «Чувашавтотранса»

29 ноября водители Урмарского ПАТП не вышли на работу. Всего в рейс не вышли 10 водителей и 10 единиц техники. «Несмотря на сложившуюся ситуацию, нарушений общественного порядка из-за невыхода водителей автобусов на работу, отмечено не было. Жители Урмарского района с жалобами в муниципальные органы власти не обращались. Частные перевозчики частично выполняли рейсы, поэтому селяне добрались до мест назначений в обычном режиме. В настоящее время все работники приступили к своим трудовым обязанностям», — говорят региональные власти.

Урмарское ПАТП является филиалом государственного предприятия «Чувашавтотранс». По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год, предприятие получило убыток в размере 46 млн рублей. Власти констатируют, что в настоящее время ситуация на предприятии напряженная. В целях стабилизации финансовой ситуации проводится ряд мероприятий. Разработан план финансового оздоровления, включающий в том числе оптимизацию штатной структуры и филиальной сети.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вопрос деятельности филиалов «Чувашавтотранса» поднимался на встрече оппозиции с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым, сложная ситуация на автотранспортном предприятии становилась одной из тем протестных митингов политических партий.

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Напомним, весной 2016 года премьер-министр Чувашии Иван Моторин заявлял, что «Чувашавтотранс» продолжает находиться «в сложнейшей ситуации» и сегодня «балансирует на грани банкротства». Долги государственного перевозчика составляют 175 млн рублей, из бюджета республики на поддержку работы предприятия выделяется 77 млн рублей. В связи с этим необходима не только оптимизация маршрутной сети, но и проведение реформы на рынке пассажирских перевозок. Ожидаются структурные изменения, оптимизация управленческого персонала и менеджмента. Кроме того, часть функций по перевозкам может быть передана на муниципальный уровень.

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По данным на май 2016 года, на предприятии трудились 1600 работников. В структуру «Чувашавтотранса» входят 6 филиалов, автопарк насчитывает 484 автобуса, из них 76% — со сроком эксплуатации свыше 5 лет. Предприятие работает на 342 маршрутах.