Москва, 29 ноября, 2016, 12:58 — ИА Регнум.



ИА REGNUM Метро

В перспективе ближайших лет расширение метрополитена будет происходить только в Москве. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 ноября заявил заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович на заседании Совета Федерации.

«У нас просто нет сейчас средств на разворачивание, развертывание серьезной программы поддержки метростроя. Основное строительство метрополитена происходит только в московской агломерации и ближайших районах. Думаю, ближайшие два-три года так и будет происходить», — заявил Дворкович.

По его словам, помимо этого запланировано только строительство станции в Санкт-Петербурге в связи с возведением нового стадиона. «Метро — удобный вид транспорта, но нам нужно расставлять приоритеты. В этом году из федерального бюджета продлевается строительство станции в Петербурге одной станции в связи с появлением нового футбольного стадиона», — сообщил вице-премьер.

Комментируя возражение председателя Совфеда Валентины Матвиенко, которая заявила, что строительство станций метро в любом случае нужно развивать, поскольку это даст кумулятивный эффект, поспособствует развитию смежных отраслей и обеспечит новые рабочие места и поступления налогов, Дворкович отметил, что правительство уже имеет планы развития транспортных систем регионов и городских агломераций.

«В этом году на первое место поставили состояние городских дорог. И мы выделили дополнительные ресурсы на это», — сказал вице-премьер.

Тем не менее, Матвиенко призвала Дворковича уделить особое внимание строительству метрополитена в регионах России, отметив, что «без развития метро нам никогда не решить нарастающие проблемы пробок».