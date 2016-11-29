Ставрополь, 29 ноября, 2016, 12:56 — ИА Регнум.



Pyatigorsk.net Пятигорск

Прокуратура города-курорта Пятигорска не согласна с решением местных властей о разрешении на застройку территории, занятой земельными насаждениями, и размещение деловых центров в границах второй зоны округа Пятигорска. Представители ведомства дали отрицательное заключение на проект изменений в Генеральный план города-курорта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

Эксперты прокуратуры отметили, что проект содержит положения, «позволяющие землепользователям застраивать территории, занятые земельными насаждениями, размещать объекты делового назначения в границах второй зоны округа Пятигорска». Это нарушает требования федерального законодательства «Об особо охраняемых территориях», Положения о курорте федерального значения Пятигорске и иных нормативных правовых актов.

В прокуратуре подчеркнули, что подобные нарушения нужно устранить еще на стадии принятия изменений в Генеральный план.

Также отмечалось, что в изменениях устранены выявленные ранее недостатки, оспоренные прокуратурой в судах.

Согласно изменениям в Генеральный план города-курорта Пятигорска, опубликованным на официальном сайте города, застройщик до начала работ должен получить в региональном органе охраны объектов культурного наследия заключение об их отсутствии на территории, где планируется стройка.

В Генплане уточняется, что на территории городского округа города-курорта Пятигорска функционируют пять особо охраняемых природных территорий краевого значения.

Общая площадь особо охраняемых природных территорий составляет 2296,12 гектара, а площадь территории планируемой под застройку многоквартирными домами и коттеджную застройку составляет — 585.6 га.