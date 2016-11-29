Нью-Йорк, США, 29 ноября, 2016, 12:54 — ИА Регнум. Российский гроссмейстер Сергей Карякин, сыгравший вничью в двенадцатой партии матча за мировую шахматную корону против норвежца Магнуса Карлсена, не скрывает своего удовлетворения от данного результата.

Cz_Miki Шахматы

«Он (Магнус Карлсен) блестящий шахматист, и блестяще играет как классику, так и быстрые (шахматы), — цитирует Карякина «Р-Спорт». — Он действующий чемпион мира и поэтому ясно, что-то, что мне удалось сыграть с ним 6:6 в классические шахматы, это уже, можно сказать, подвиг».

При этом российский гроссмейстер добавил, что он не намерен «на этом останавливаться» и продолжит подготовку к предстоящему тай-брейку.

«Впереди тай-брейк, очень сложный, потому что мы будем играть 4 партии в один день, — подчеркнул Карякин. — Это как минимум. Потому что если 4 закончатся в ничью, мы будем играть еще дополнительную партию».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 ноября 2016 г. в Нью-Йорке (США) завершилась вничью финальная 12-я партия за титул чемпиона мира по шахматам между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным. Судьба обладателя мировой шахматной короны теперь определится 30 ноября на тай-брейке.

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