Тюмень, 29 ноября, 2016, 12:45 — ИА Регнум. В Тюменских психоневрологических учреждениях выявлены нарушения прав пациентов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре.

Vsemetri.com Форма прокурора

Так, заводоуковская межрайонная прокуратура в октябре провела проверку соблюдения законодательства в Щучинском психоневрологическом интернате и выявила там многочисленные нарушения. На момент прокурорской проверки на рабочем месте без уважительных причин отсутствовали терапевт и психиатр.

В ходе выборочной проверки журнала учета травм клиентов установлен факт несвоевременного оказания медицинской помощи психически больному инвалиду первой группы, который в апреле получил перелом правой плечевой кости. Врачи его не осмотрели, а первичная помощь была оказана медсестрой после телефонной консультации с фельдшером. Инвалид поступил в заводоуковскую больницу №12 спустя сутки после перелома.

Вскрыты и финансовые нарушения при расходовании денежных средств клиентов интерната. Согласно ведомости удержания за кондитерские изделия, одна из клиенток в январе этого года приобрела 180 булочек, пирожков и кулебяк на сумму свыше 3 тыс. рублей. При этом в личном деле женщины отсутствовали заявки на указанные изделия, а также акты передачи ей выпечки.

Кроме того, установлено, что в 2015—2016 годах заводоуковская больница №12 незаконно брала с интерната деньги за проведение ряда исследований анализов, сдаваемых постояльцами интерната. Общая сумма неправомерно полученных средств составила более 120 тыс. рублей.

По итогам проверки межрайонный прокурор в адрес директора Щучинского психоневрологического интерната, начальника межрайонного управления социальной защиты населения, и.о. главного врача больницы №12 Заводоуковска внес представления.

По результатам рассмотрения два врача за отсутствие на рабочем месте, фельдшер и специалист по социальной работе интерната были привлечены к дисциплинарной ответственности. Также к дисциплинарной ответственности привлечена начальник отдела по опеке, попечительству и охране прав детства межрайонного управления социальной защиты населения.

Областная больница №12 вернула интернату неправомерно полученные за анализы деньги, а интернат вернул своим постояльцам незаконно удержанные с них средства.

Ранее, в июле сотрудники прокуратуры Тюменской области вместе со специалистами территориальных органов Росздравнадзора, Роспотребнадзора, МЧС и департамента финансов проверили соблюдение законности в Таловском психоневрологическом интернате, что расположен в Ишимском районе. Также была выявлена масса нарушений, среди которых отсутствие пожарной безопасности, несоблюдение законодательства о медицинской деятельности, санитарно-эпидемиологическом благополучии, психиатрической помощи. Обнаружено необоснованное списание денег с лицевых счетов клиентов. Два инвалида не были обеспечены колясками.

Представления были выписаны вплоть до губернатора области. Нарушения на данный момент устранены. Дисциплинарную ответственность понесли семь сотрудников интерната и сотрудник департамента социального развития Тюменской области. Директор интерната оштрафован на шесть тысяч рублей.