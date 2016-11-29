Москва, 29 ноября, 2016, 12:45 — ИА Регнум. В государственном федеральном банке детей-сирот сейчас находятся 61 тыс. человек и их число все время сокращается. Об этом сегодня, 29 ноября, заявила министр образования и науки РФ Ольга Васильева на всероссийском совещании уполномоченных по правам ребенка в регионах России, сообщается на сайте омбудсмена.

Карл Лемох. Дети. Ок. 1910

При этом Васильева озвучила насущную проблему — увеличение случаев вторичного сиротства, когда замещающие родители отказываются от приемных детей и возвращают их в учреждение. В связи с этим министр предложила уполномоченным по правам ребенка плотнее работать по профилактике вторичного сиротства.

Затрагивая проблему образования детей с инвалидностью, Васильева отметила, что 20% школ имеют все условия для инклюзивного обучения. При этом она заверила, что вопрос закрытия коррекционных классов даже не стоит. Все специализированные и коррекционные учреждения будут сохранены.