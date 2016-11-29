Ростов-на-Дону, 29 ноября, 2016, 12:43 — ИА Регнум.



raincarnation40 Волк

В Ростовской области с начала года волки восемь раз напали на людей и сельскохозяйственных животных. Тревожную статистику ИА REGNUM привели в управлении донской ветеринарии. К счастью, большинство из диких животных бешенством не болело. Только лишь в одном случае был обнаружен опасный вирус.

Чтобы избежать распространения вируса бешенства среди диких животных, ветеринары применяют оральную вакцину. Специалисты вместе с егерями раскладывают приманки в виде мясной или рыбной котлеты, в которой находится ампула с вакциной, в местах обитания животных. Капля вещества гарантирует, что животное не заболеет бешенством в течение года.

Кроме того, организуются облавные охоты. Их было проведено уже около 400. Это связано с тем, что численность волков и шакалов за последнее время увеличилась настолько, что региональному министерству природных ресурсов и экологии пришлось объявить их отстрел. Для каждой территории установлены свои нормативы выдачи разрешений на охоту в рамках регулирования численности. Всех убитых животных обследуют на наличие вируса бешенства.

Сезон охоты начался 1 октября и завершится 31 декабря. Охотникам предлагается убить 270 волков и 685 шакалов. Было также увеличено вознаграждение охотникам за добычу плотоядных.