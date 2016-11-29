Севастополь, 29 ноября, 2016, 12:43 — ИА Регнум. Ленинский суд Севастополя приговорил к девяти годам колонии строгого режима бывшего директора специализированной службы по вопросам похоронного дела Геннадия Басова. Оглашение приговора состоялось 28 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Судом установлено, что Басов, являясь руководителем ГУПа в период с мая по сентябрь 2015 года, получил от предпринимателей в виде коммерческого подкупа и взяток более двух миллионов рублей. Взамен бизнесмены могли вести коммерческую деятельность на территории городского кладбища Севастополя. Незаконные вознаграждения направлялись на подставные счета и наличными через посредников.

Решением суда Басов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»), п. «б» ч. 7 ст. 204 УК РФ («Незаконное получение предмета коммерческого подкупа, сопряженное с вымогательством»), пунктами «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере, совершенное с вымогательством») и ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере, совершенное с вымогательством»).

Суд назначил Басову наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере пяти миллионов рублей и лишением на три года права занимать соответствующие должности в органах власти.

Сам Басов в суде заявил, что не согласен с приговором и будет опротестовывать его, а дело назвал сфальсифицированным.

До 2014 года Басов возглавлял всеукраинскую партию «Русский блок». Лидер партии также был активным участником «русской весны» и организатором набора в ряды самообороны для дежурства на блокпостах на въезде в Севастополь.