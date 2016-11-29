Москва, 29 ноября, 2016, 12:41 — ИА Регнум. К 2020 году планируется увеличить охват детей, вовлеченных в дополнительное образование, до 75%. Многие занятия будут бесплатными. Об этом сегодня, 29 ноября, заявила министр образования и науки РФ Ольга Васильева на всероссийском совещании уполномоченных по правам ребенка в регионах России, сообщается на сайте омбудсмена.

debbienews Детское творчество

Например, министр предложила вовлекать как можно больше детей в бесплатные кружки по шахматам, хоровому пению, литературные и театральные кружки.

Большое внимание министр уделила сельским школам, которых сейчас в стране 26 тыс. Она отметила, что огромные ресурсы направлены на развитие в таких школах спортивных секций (ремонт спортзалов, покупка инвентаря, строительство площадок).