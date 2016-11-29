Красногорск, 29 ноября, 2016, 12:50 — ИА Регнум. В 2016 году в Московской области было изъято более 2,5 миллионов бутылок фальсифицированного алкоголя, которые будут уничтожены, сообщает РИАМО со ссылкой на заместителя начальника УЭБиПК — начальник ОРЧ ЭБиПК №3 ГУ МВД России по Московской области, полковник полиции Александра Бутковского.

PetraBlahoutova Пустые бутылки

«Из незаконного оборота изъято более 2,5 миллионов бутылок фальсифицированной алкогольной продукции, которая передана в Росспиртпром для хранения и последующего уничтожения», — пояснил Бутковский.

Он также отметил, что в 2016 в области были закрыты 14 цехов по производству поддельного алкоголя и два оптовых склада, на которых не только продавалась, но и хранилась контрафактная выпивка.

За 10 месяцев 2016 года было выявлено более 450 преступлений, связанных с изготовлением и сбытом фальсифицированной алкогольной продукции на территории Подмосковья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в области регулярно обнаруживают нелегальные производства поддельного алкоголя. Так, в апреле в Подольске также на территории промышленной зоны была остановлена работа цеха, на складе которого было обнаружено 50 тыс. литров этилового спирта и 50 тыс. бутылок с уже разлитым суррогатом. В июне в Лотошинском районе на производстве было изъято свыше 10 тысяч готовых бутылок поддельного спиртного. Также в июне в Мытищинском районе на нелегальном производстве было изъято более 11 тонн суррогатного алкоголя.