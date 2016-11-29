Рязань, 29 ноября, 2016, 12:38 — ИА Регнум. По факту падения лифта в доме №12 по улице Павлова в Рязани началась доследственная проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Рязанской области. Проверка началась после сообщений в СМИ об инциденте.

(сс) kaisender Лифт

«В ходе проверки следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям лиц, обеспечивающих безопасность лифтового хозяйства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что авария произошла 26 ноября. В это время в кабине находились пенсионерка и ее маленький внук. Женщина получила сотрясение мозга. Более серьезных травм удалось избежать благодаря парашютной подготовке пенсионерки. Пострадавшая заявила журналистам, что лифт не просто остановился, как сообщили в администрации города, а именно рухнул. После аварии глава рязанской администрации Олег Булеков поручил проверить лифты во всех многоэтажных домах Рязани.