Москва, 29 ноября, 2016, 12:37 — ИА Регнум. В России снижается антипатия к США и Евросоюзу: курс на сближение с западными государствами поддерживают 71% граждан, свидетельствуют данные соцопроса"Левада-центра».

PublicDomainPictures Звенья цепи

Согласно результатам опроса, в совокупности 56% респондентов оценивают свое отношение к США как «плохое» и «в основном плохое», тогда как в январе 2016 года этот показатель составил 65%. Негативным свое отношение к ЕС в ноябре назвали 54% опрошенных, а в январе 2016 года таких было 58%.

За расширение политических, культурных и экономических связей со странами Запада выступили 71% респондентов, в июле 2015 года такую точку зрения поддержали 50% опрошенных.

Решающей роль России в решении международных проблем считают две трети (70%) граждан РФ, еще 28% назвали ее не слишком важной, второстепенной или вообще незначимой. При этом в совокупности 51% респондентов заявили, что им неважно («нет» и"скорее нет»), что о России думают на Западе. Важным мнение стран Запада назвали 44% опрошенных.

Опрос проводился 18−21 ноября методом личного интервью по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1,6 тыс. человек старше 18 лет.