Таллин, 29 ноября, 2016, 12:36 — ИА Регнум. В Эстонии взят под стражу 33-летний Антон, который подозревается в умышленном распространении ВИЧ. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщает эстонское общественно-правовое телерадиовещание ERR со ссылкой на Пыхъяскую окружную прокуратуру.

Revda-info.ru Задержание

Правоохранительные органы Эстонии опубликовали фотографию задержанного в СМИ и просят всех, кто мог иметь с ним половые контакты, незамедлительно пройти тест на инфекцию и обратиться в полицию.

Мужчина взят под стражу на время досудебного производства. Сейчас есть основание полагать, что он знал о состоянии своего здоровья уже приблизительно 15 лет, но сознательно отказался от назначенного ему лечения. Уголовное производство открыто по статье Пенитенциарного кодекса о причинении тяжкого вреда здоровью.

По имеющейся информации, собранной в ходе предварительного следствия, своих жертв мужчина зачастую находил в ночных клубах. Согласно предъявленному обвинению, мужчина подтвердил одной из своих сексуальных партнерш, что у него нет венерических заболеваний, поэтому женщина согласилась вступить с ним в незащищенный половой акт, заразившись таким образом ВИЧ. У правоохранительных органов есть основание полагать, что мужчина мог, сознательно скрывая свою болезнь, иметь половые отношения и с другими женщинами.

По словам окружного прокурора Аннели Лумисте, на данный момент уголовное производство находится еще в начальной стадии, поэтому сейчас нельзя дать более детальной информации о собранных доказательствах.