Москва, 29 ноября, 2016, 12:29 — ИА Регнум. В 2016 году железнодорожная отрасль впервые зажила без федеральных субсидий. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 ноября заявил заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович на заседании Совета Федерации.

Jadrogc Железная дорога

«2016 год стал фактически первым в полном объеме, когда железнодорожная отрасль обошлась без государственных дотаций», — заявил Дворкович. «Железнодорожная отрасль стала жить без громадных многомиллиардных субсидий, и она может таким образом функционировать и в дальнейшем», — подчеркнул он.

По его мнению, это свидетельствует о том, что в целом правительство делает правильные шаги, и главные структурные изменения в системе железнодорожного транспорта в основном состоялись. Тем не менее, строится железных дорог мало, указал Дворкович.

«Есть обход Украины, есть дополнительные пути, связанные с обходом Краснодара, есть проекты расширения пропускной способности восточного полигона… Есть небольшие проекты, связанные с увеличением пропускной способности портов на северо-западе и Дальнего Востока», — перечислил он.

«Это очень мало, но это наша сегодняшняя реальность», — заключил вице-премьер.