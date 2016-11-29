Москва, 29 ноября, 2016, 12:28 — ИА Регнум. Известный российский байкер Александр Залдостанов (Хирург) предложил внести в российский герб изменения, которые на уровне символики установили бы связь современной России с достижениями советской эпохи. Об этом лидер мотоклуба «Ночные волки» сообщил в интервью RT.

Герб России

Уточняется, что Залдостанов и его соратники разработали проект по внесению изменений в облик рисунок герба России. «Ночные волки» подготовили макет, эскизы и также сопроводительные документы. Лидер коллектива обратился по поводу внесения изменений к президенту России Владимиру Путину.

Залдостанов напомнил, что герб России представляет собой изображение двуглавого орла. За его основу взят герб Российской империи. Преемственность от Российской империи — государства, предшествовавшего образованию СССР — отражена в гербе, а вот преемственность от советского государства — не отражена.

«Но мы должны также показать, что родом из СССР — из гагаринского броска в космос, первого спутника, могучей Советской армии и, конечно, титанической, священной победы в Великой Отечественной войне», — сказал он.

В проекте Залдостанова герб должен быть дополнен золотыми колосьями и красной звездой. Звезда Победы станет символом победы СССР над фашизмом.

Герб, согласно описанию, «представляет собой изображение двуглавого орла в лучах солнца и в обрамлении колосьев. В верхней части герба — пятиконечная звезда Победы». обрамление звезды, колосья и орёл — золотые, звезда — красная.

Залдостанов подчеркнул, что Россия подошла к тому моменту, когда необходимо переосмыслить значение наследия, полученного от предшествующей эпохи. «Ведь когда принимался современный герб, всё советское подвергалось обструкции», — сказал он. Ситуация изменилась с вхождением Крыма в состав России в марте 2014 года.

«Мы вспомнили: да, мы великий народ, именно мы одержали победу в страшной схватке с объединённой гитлеровской армией Европы», — напомнил он. Залдостанов подчеркнул, что нужно вернуть Родину, как бы ни называли это — возвращением СССР или как-то иначе.

Отмечается, что председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин считает инициативу Залдостанова правильной. Он увидел в ней «изменение курса в сторону патриотизма и отказ от наследия 90-х». При этом депутат подчеркнул, что мало ограничиваться символикой — необходимо перестраивать политическую систему.

«Сегодня народ требует жёсткого курса, жёсткого для мировых врагов и отеческого к гражданам. Конечно, советское наследие — это неисчерпаемый источник того, что, видоизменив, можно использовать при построении нового, справедливого государства», — сказал он.