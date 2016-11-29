Санкт-Петербург, 29 ноября, 2016, 12:30 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко высказался об использовании чиновниками Приморского района фотошопа в качестве «средства» борьбы с плохими дорогами. Градоначальника возмутили такие, как он выразился, «попытки липовать», получившие резонанс в СМИ и социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Gov.spb.ru Георгий Полтавченко

«Заниматься фотошопом и липовать просто глупо. Человек, который этим занимался, уже уволен. Пытаются, не знаю, кого обмануть вообще. Какой-то детский лепет на лужайке. Не фотошопом надо заниматься, а работой», — сказал Полтавченко 29 ноября на заседании городского правительства.

Чиновники Приморского района таким скандальным образом отчитались о ремонте дорог на портале «Наш Санкт-Петербург». Местные жители еще в марте 2015 года пожаловались на плохое состояние пешеходной дорожки от перехода через Приморское шоссе до перекрестка Мебельной улицы и Лыжного переулка. Чиновники обещали отремонтировать ее до 15 октября 2016 года, участок включили в адресную инвестиционную программу (АИП).

31 октября на портале появилось сообщение о том, что дорожка находится в прекрасном состоянии, с приложенным фотодоказательством. Но было очевидно, что снимок отретушировали с помощью программы Photoshop, совместив его с фотографией отремонтированной, но совершенно другой дороги. Жители также на личном опыте удостоверились, что дорожку между Приморским шоссе и Мебельной улицей так никто и не думал чинить.

Георгий Полтавченко также выразил недовольство исполнительной дисциплиной подчиненных. «Есть откровенно слабая работа на сегодня, в частности, по линии комитета имущественных отношений», — сказал Полтавченко. Он сообщил, что получает много нареканий со стороны бизнесменов, которые «приходят решить свои вопросы и не могут их решить».

«У вас, по-моему, в коллективе очень много людей, которые забыли, для чего они пришли работать в правительство Петербурга, в администрацию правительства города. Что-то слишком много там, по-моему… Подумайте внимательно, кадровой политикой позанимайтесь. Надо взбодрить людей. Если они не хотят работать, значит, можно их отпустить на свободу с чистой совестью», — обратился Полтавченко к главе комитета Александру Семчукову.