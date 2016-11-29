Ярославль, 29 ноября, 2016, 12:24 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области планируют заморозить на 3 года или сделать адресными социальные дополнительные выплаты многодетным, инвалидам и некоторым другим категориям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации города. Причина — нехватка денег в местном бюджете.

Игорь Громов Рыбинск

В первую очередь речь идет о пособии в размере 500 рублей в месяц на каждого ребенка в многодетной семье. Эта выплата была утверждена решением Муниципального Совета в 2007 году в добавок к пособию на ребенка, которое выплачивается из регионального бюджета.

«Эта дополнительная мера социальной поддержки была введена только в Рыбинске, она не предусмотрена полномочиями муниципального образования, осуществляется при наличии возможностей и не является основанием для выделения средств из вышестоящих бюджетов», — рассказал директор департамента по социальной защите населения Владимир Куликов.

В городской администрации сообщили, что в ходе мониторинга выявили: наряду с семьями, где доход на члена семьи ниже прожиточного минимума, пособие получали семьи со средним доходом более тридцати тысяч на человека.

На сохранение меры соцподдержки для многодетных в бюджете Рыбинска 2017 года требуется 21 млн 525 тыс рублей. Сокращение льгот предусмотрено соглашением с Правительством Ярославской области «О мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа город Рыбинск в целях сокращения муниципального долга».

Помимо льготы для многодетных, заморожены будут дополнительные меры социальной поддержки семей при рождении двоих или более детей, а также семей с детьми-инвалидами и инвалидов первой группы, получающих социальную пенсию и проживающих в частном жилищном фонде. Семьи с инвалидами и инвалиды получили льготу в части оплаты за ремонт и содержание жилья.

А администрации Рыбинска подчеркивают, что таких мер поддержки за счет средств местного бюджета на данный момент нет ни в одном из муниципальных образований региона, в отдельных они сохранены лишь частично.

«При этом для многодетных семей сохраняются все меры поддержки, гарантированные региональным и федеральным законодательством. Это ежемесячное пособие на ребенка в размере от 400 до 900 рублей, компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в среднем порядка 1200 рублей на семью, компенсация расходов за детский сад (1380 рублей в месяц на ребенка), бесплатное питание школьников (1320 рублей в месяц на одного ребенка), бесплатный проезд в общественном транспорте по транспортным картам. Сохраняется единовременная региональная выплата при рождении двоих и более детей в размере 42 тысяч рублей. Дети-инвалиды и инвалиды I группы получают ежемесячно дополнительно к пенсии порядка двух тысяч рублей, а также имеют льготы за коммунальные услуги. У многодетных семей сохраняется право на получение по заявительному принципу (раз в год) адресной материальной помощи из регионального бюджета (до 15 тысяч рублей), а семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации может быть оказана помощь в рамках социального контракта (до 50 тысяч рублей)», — сообщили в администрации Рыбинска.

Решение о приостановке выплат будет рассмотрено 30 ноября на заседании комиссии по социальной политике Муниципального Совета. Затем его рассмотрит сам Совет.