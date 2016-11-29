Самара, 29 ноября, 2016, 12:22 — ИА Регнум. Департамент информационных технологий и связи Самарской области предупредил киберпреступников о своих планах по усилению защиты от хакерских атак, сообщает ИА REGNUM.

Colin Хакер

Заключено соглашение между региональным департаментом информационных технологий и российским разработчиком продуктов и сервисов для целевого мониторинга и оперативного управления информационной безопасностью Solar Security, проинформировала пресс-служба облправительства. Цена контракта не раскрывается. Но указывается, что данное сотрудничество направлено на объединение усилий по борьбе с киберугрозами.

«Мы взаимодействуем с главным центром государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации, а также активно сотрудничаем с регуляторами в области информационной безопасности и ведущими производителями отечественных средств защиты информации. Solar JSOC, в свою очередь, ежедневно агрегирует огромное количество информации, необходимой для своевременного выявления и предупреждения хакерских атак, поэтому данное сотрудничество будет очень полезно обеим сторонам», — прокомментировал заместитель председателя правительства Самарской области — руководитель департамента информационных технологий и связи Станислав Казарин.

«Скорость обнаружения и реакции на атаку до сих пор остаётся важнейшим фактором в вопросе противодействия угрозам. Поэтому я считаю, что киберпреступность можно победить, только объединив силы. Мы уже сотрудничаем с FinCERT и ДИТ Самарской области и постоянно расширяем список партнеров. Это формирует действительно мощную систему защиты российских компаний от киберугроз», — отметил генеральный директор компании Solar Security Игорь Ляпунов.