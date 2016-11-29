Москва, 29 ноября, 2016, 12:22 — ИА Регнум. В России за неделю (16−23 ноября) численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 7,5 тыс. человек или на 0,9% и составила 844 тыс. 968 человек (по состоянию на 16 ноября 2016 года — 837 тыс. 438 человек, сообщили в Минтруда РФ.

Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

По данным ведомства, за этот период снижение численности безработных граждан произошло в 11 регионах. В 69 регионах отмечен рост численности безработных граждан, при этом рост более 2% наблюдается в 22 регионах.

По состоянию на 19 октября 2016 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,3 миллиона единиц.

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Как сообщало ИА REGNUM, число безработных в России стабильно снижалось с 12 мая 2016 года. Тогда, по данным на 11 мая, официально зарегистрированных безработных граждан насчитывалось 1 млн 051 тыс. 863 человека. По состоянию на 2 ноября число безработных составляло 833 тыс. 604 человека. Со 2 ноября безработица в стране начала расти. Так, за неделю число безработных выросло на 0,6% и составило 838 тыс. 620 человек.

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