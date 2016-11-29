Краснодар, 29 ноября, 2016, 12:20 — ИА Регнум. В Краснодаре все парки города могут отдать в управление одного муниципального предприятия. Предложения по структуре нового МУПа должны быть внесены в течение ближайшей недели. Такое поручение курирующей это направление заместителю главы кубанской столицы Лилиане Егоровой и руководителям профильных подразделений городской администрации накануне дал и.о. мэра города Евгений Первышов, передает корреспондент ИА REGNUM 29 ноября.

Krd.ru Городской парк Краснодара

О целесообразности объединения главных городских парков под одним началом глава города заявил в ходе рабочего объезда четырех парков краевого центра. По словам градоначальника, «это позволит выработать единый подход к стратегии развития парков».

«Объединение должно помочь эффективнее продолжать наведение в них порядка, вести работы по благоустройству, обновлению аттракционов, содержанию зеленого фонда», — сказал Евгений Первышов.

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В особо охраняемой Чистяковской роще в Краснодаре незаконно срубили деревья

В числе важных задач, которые предстоит решать, руководству нового муниципального предприятия — определение концепции перспективного развития городских парков, ведение грамотной финансовой деятельности, направленной на самоокупаемость, обновление и техобслуживание парка аттракционов, а также — содержание и развитие зеленого фонда.

На совещании после объезда был затронут еще один немаловажный вопрос — введение единой карты оплаты аттракционов в парках Краснодара. На сегодня из-за того, что на территории одного парка используется сразу несколько платежных карт, создается путаница, что доставляет отдыхающим неудобства. Решить эту проблема и призвана единая карта оплаты, которую глава города поручил ввести в пользование уже к началу нового паркового сезона.

На сегодня в Краснодаре функционируют два муниципальных унитарных предприятия «Парк им.30-летия Победы» и «Парки, инвестиции, туризм», в состав которого входят парки: «Солнечный остров», «Чистяковская роща» и парк «Городской сад». Кроме парков в кубанской столице насчитывается более двадцати скверов. Наибольшей популярностью у гостей и жителей города пользуются Мариинский сквер (Суворовский), Екатерининский сквер, сквер им. Жукова, сквер им. Дружбы народов, Фестивальный сквер.