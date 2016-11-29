Медельин, Колумбия, 29 ноября, 2016, 12:14 — ИА Регнум. В Колумбии опубликован список пассажиров, находившихся на борту самолета, потерпевшего крушение в районе города Мадельин. Об этом сообщает Управление гражданской авиации страны.

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По данным ведомства, самолет потерпел крушение при заходе на посадку в международном аэропорту Медельина. Всего в списке 72 фамилии, среди них — игроки и менеджеры бразильского футбольного клуба «Шапекоэнсе», а также 22 журналиста, сопровождавших команду.

Пока известно о десяти выживших, число жертв авиакатастрофы, по данным местных властей и управления гражданской авиации страны, составляет от 25 до 27 человек.

В настоящее время спасательная операция в районе крушения приостановлена из-за сильного ливня. Кроме того, по данным полиции, на месте трагедии может уже не быть живых.