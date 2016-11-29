Москва, 29 ноября, 2016, 12:10 — ИА Регнум. Законопроект, уточняющий исчисление сроков содержания под стражей, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 29 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Предлагается внести изменение в УПК, предусматривающее, что исчисление срока содержания под стражей в период предварительного расследования осуществляется до направления уголовного дела прокурору.

При этом в случае направления уголовного дела прокурору срок содержания под стражей может быть продлен на срок, необходимый для принятия решения по поступившему уголовному делу, самим прокурором, а также судом.

«Это позволит исключить отвлечение прокурора на возбуждение и поддержание в суде ходатайств о продлении срока содержания под стражей», — отмечают авторы.

Полномочие прокурора на самостоятельное обращение в суд с ходатайством о продлении срока содержания под стражей, предусмотренное частью второй статьи 221 УПК, предлагается сохранить, поскольку срок принятия прокурором решения по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением, может быть продлен до 30 суток.

В правительстве обратили внимание на то, что из-за несогласованности норм, регламентирующих сроки предварительного расследования и содержания под стражей, следователь или дознаватель вынуждены продлевать срок предварительного следствия или дознания.