Омск, 29 ноября, 2016, 12:08 — ИА Регнум. Суд по иску прокурора Советского округа Омска обязал муниципалитет в кратчайшие сроки расселить жильцов аварийного многоквартирного дома. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 29 ноября, в областной прокуратуре.

denizaley0 Аварийный дом

Речь идет о многоквартирном доме №6 по ул. Школьной в микрорайоне Береговой, одна из жительниц которого обратилась в прокуратуру.

В ведомстве установили, что на основании заключения межведомственной комиссии Омска дом, в котором проживает заявительница вместе со своей семьей, был признан аварийным и подлежащим сносу. В ноябре 2014 года специалисты Омского центра технической инвентаризации и землеустройства в ходе обследования определили, что техническое состояние конструкций покрытия и перекрытия дома, конструкций пола находятся в недопустимом состоянии, а физический износ превышает 70%.

Дом является аварийным и подлежащим сносу с 2014 года. Администрация Омска определила срок расселения жильцов — до 31 декабря 2017 года. Но в феврале текущего года в подъезде дома обрушилось чердачное перекрытие. Несущие балки над лестничными маршами полностью прогнили, местами отсутствовало кровельное перекрытие.

«Поскольку техническое состояние многоквартирного дома является аварийным, существует опасность его разрушения, причинения вреда жизни и здоровью граждан, прокурор Советского округа г. Омска направил в суд исковое заявление об оспаривании сроков расселения дома и обязании предоставить семье обратившейся местной жительницы жилое помещение по договору социального найма», — говорится в сообщении облпрокуратуры. Центральный районный суд Омска удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

Между тем, как сообщили ИА REGNUM в областном министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса, в регионе до конца 2016 года расселят порядка 28 720 квадратных метров жилья. Программа переселения из аварийного жилья в области реализуется по графику, заявили в Минстрое, добавив, что «фонд содействия реформированию ЖКХ к региону претензий не имеет».

По этапу 2015 года в эксплуатацию ввели 154 многоквартирных дома на 883 квартиры, завершается строительство 15 домов на 62 квартиры. «Город выполнил программу 2015 года, сдал в этом году пять многоквартирных домов по улице Завертяева для расселения в 2016 году 500 жилых помещений. Из них 250 помещений по этапу 2015 года и 250 по этапу 2016 года. Полностью программа переселения завершится в 2017 году», — отметили в министерстве.

По этапу 2016 года из Фонда ЖКХ поступила господдержка в сумме порядка 598 млн рублей, при этом объем финансирования из областного бюджета составляет 633 млн рублей. Заключено 169 контрактов на приобретение 804 квартир в строящихся домах. В Омске ведется строительство трех десятиэтажных домов. В районах приобрели 49 жилых помещений для переселения 128 человек, ведется строительство 83 многоквартирных домов на 184 квартиры.

По данным профильного министерства, всего по состоянию на 1 ноября 2016 года в рамках реализации мероприятий программы в 2016 году расселено 24,04 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда, переселено 1 822 человека.

До 1 сентября 2017 года планируется расселить 40,83 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда (2 822 человека).