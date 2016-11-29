Москва, 29 ноября, 2016, 12:06 — ИА Регнум. В условиях бюджетной экономии наибольшее сокращение расходов пришлось на федеральные автомобильные дороги — в 2016 году их построили на 30% меньше, чем в 2015. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 ноября заявил заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович на заседании Совета Федерации.

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«При жестких бюджетных ограничениях в первую очередь сокращения коснулись именно автомобильного транспорта, дорожного строительства», — заявил Дворкович, говоря о развитии транспортной системы страны.

«В 2016 году пока введено меньше федеральных автомобильных дорог, чем в 2015 году — примерно на 30%, это всего около 300 с небольшим километров федеральных дорог. Понятно, что это очень и очень мало», — продолжил он. По его словам, в правительстве делают все необходимое, чтобы не уменьшать объемы дорожного фонда. «Пока у нас нет возможности увеличивать эти объемы существенным образом», — уточнил он. В то же время строительство региональных дорог за текущий период трасс осталось на уровне 2015 года, заявил Дворкович.

В дальнейшем для экономии бюджетных средств правительство надеется привлекать инвестиции через проекты государственно-частного партнерства, пояснил вице-премьер. «Есть очередь из этих проектов, в ближайшее время мы их рассмотрим», — отметил он.