Москва, 29 ноября, 2016, 12:02 — ИА Регнум. Увеличение числа помощников депутатов Госдумы с пяти до семи человек повлечет за собой необходимость внесения поправок в бюджет на 2017 год ко второму чтению документа. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 ноября, об этом заявил журналистам глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

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«На сегодняшний день у каждого депутатам может быть пять помощников, фонд зарплаты составляет 165 тыс. рублей, разделив на пять, получаем 33 тыс. в среднем. Если в каком-то регионе 33 — это более-менее нормальная цифра, то в Москве 33 — даже это ниже прожиточного минимума», — отметил он.

Половина Госдумы избрана по одномандатным округам, работа по округам предполагает более серьезный контакт с избирателями, поэтому штат помощников увеличивается до семи человек, и идет пропорциональное увеличение фонда заработной платы, но при этом вопрос об увеличении зарплаты помощникам не стоит, роста заработной платы не происходит, пояснил парламентарий.

«Самое большое значение это имеет для парламентских оппозиционных фракций. Возьмем фракцию «Справедливая Россия» — 23 депутата, регионов 85, за каждым депутатом — четыре региона, пять помощников физически не позволяют охватить депутатам фракции все регионы страны», — привел пример Макаров.

С точки зрения средств увеличение численности помощников — это увеличение на 900 человек, и цена этого вопроса — 552,4 млн рублей, рассказал парламентарий. «Это деньги, которые разумны и позволяют решать важнейшие вопросы работы в регионах. Правительство дало положительный отзыв, соответствующие поправки будут учтены в рамках второго чтения проекта бюджета», — добавил он.

Касаясь законопроекта об увеличении финансирования политических партий, Макаров подчеркнул, что речь идет о сохранении финансирования партий на уровне текущего, 2016 года. «Это необходимо для деятельности партий, которые набрали мало голосов, потому что в данном случае это позволяет им финансировать свою деятельность, это делает прозрачным финансирование партий и дает возможность не прибегать к поиску спонсорских денег. Здесь нет увеличения финансирования политических партий по сравнению с текущим годом — финансирование сохраняется на том уровне, на котором оно существовало», — указал Макаров.

2 декабря Госдума рассмотрит законопроект об увеличении числа помощников депутатов с 5 до 7 человек и об увеличении «стоимости» голоса избирателя на выборах в Госдуму с 111 до 152 рублей.