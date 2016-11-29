Санкт-Петербург, 29 ноября, 2016, 12:07 — ИА Регнум. На организацию и проведение новогодних и рождественских праздников Санкт-Петербург потратит 80 млн рублей. Об этом 29 ноября сообщил на заседании городского правительства глава комитета по культуре Константин Сухенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Gov.spb.ru Новогодние гуляния в Петербурге

Основная часть средств — 65 млн рублей — пойдет на уже традиционную губернаторскую елку, представление для школьников 1−4-х классов в Ледовом дворце. Над постановкой «Новые приключения Бременских музыкантов на льду» трудился фигурист и хореограф Илья Авербух, в представлении поучаствуют именитые спортсмены Елена Бережная, Роман Костомаров, Оксана Домнина, Повилас Ванагас и другие. Всего — 90 человек.

Ожидается, что Ледовый дворец посетят более 190 тыс. детей, которые получат сладкие и развивающие подарки от города и спонсора. С 22 по 26 декабря во дворце дадут 18 представлений.

Еще 14 млн рублей город потратит на официальную церемонию открытия фестиваля с участием всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга и на праздник на Дворцовой площади.

За два дня до прибытия Деда Мороза, 22 декабря, в городе появятся его помощники: зайцы, снеговики, олени на специально оборудованных автомобилях. «Они будут делать остановки на Васильевском острове, Манежной, Конюшенной площадях… Места еще будут согласовываться с МВД», — сказал Сухенко.

24 декабря в Северную столицу прибудет сам Зимний волшебник. Он посетит Городскую больницу №2, детский хоспис и другие детские медучреждения, а также, по инициативе губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, заглянет в Суворовское училище. Дед Мороз также поприветствует участников традиционной новогодней ярмарки, которая будет работать в течение всех праздников на Пионерской площади.

С 17:00 24 декабря на Дворцовой площади начнется сбор гостей, в 18:00 запланировано представление. Кроме того, с 26 по 30 декабря на арке Генерального штаба будут показывать мультимедийное шоу, посвященное завершению Года российского кино. Его будут повторять с 18:00 до 23:00, 30 декабря последнее шоу продемонстрируют в 22:00, через полчаса над Дворцовой набережной запустят большой фейерверк.

31 декабря Невский проспект будет закрыт для транспорта уже с 21:00. В 23:00 начнется театрализованная программа на Дворцовой площади. Дополнительными площадками станут Большой Гостиный двор и Малая Конюшенная улица. Они будут оформлены в единой стилистике. На Дворцовой площади впервые будет задействована светодиодная сцена, которая по желанию сможет превращаться в футбольные ворота, в новогодний лес и в танцплощадку.

Основными темами праздника в новогоднюю ночь станут культурное многообразие России, события, которые оставили след в жизни города в уходящем году. Каждые полчаса петербуржцев ждут прямые включения с поздравлениями от жителей других городов страны, от Петропавловска-Камчатского до Калининграда. Будут подведены итоги конкурса на лучшее селфи с праздничным кортежем Деда Мороза.

В 03:00 над акваторией Невы начнется фейерверк, а к 04:00 праздничная программа завершится.

Добавим, Петербургский метрополитен будет работать всю ночь с 31 декабря на 1 января, как и пассажирский транспорт по развозке от конечных станций метро. В центре Петербурга горожане найдут передвижные кафе быстрого питания, где они смогут согреться чаем или кофе.

В рождественскую ночь метро также будет работать круглосуточно. Само празднование Рождества развернется в полдень 7 января на Соборной площади Петропавловской крепости. «Это одно из наиболее уютных и подходящих для этого мест», — заметил Константин Сухенко. Гостей ожидают выступления артистов, мастер-классы по приготовлению рождественских сладостей и другие развлечения.

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Глава комитета по печати и взаимодействию со СМИ Сергей Серезлеев сообщил, что праздничное оформление города завершат к 20 декабря. Всего в списке комитета — 105 адресов. В Петербурге установят 54 искусственные ели, самая большая высотой 25 метров украсит собой Дворцовую площадь.

У каждой ели будет свой тематический сюжет. Наиболее оригинальная, пожалуй, окажется у Цирка Чинизелли. На ветвях в самом низу появятся гигантские цирковые животные, повыше — шляпы фокусников и другая атрибутика, под самым «куполом», у макушки — воздушные гимнасты и трюкачи.

«Впервые за счет внебюджетных средств будет оформлена обновленная Сенная площадь», — заметил Серезлеев. Кроме того, интересной фотозоной для горожан может стать Салтыковский сквер, где световые украшения в виде арок полностью повторят уникальную решетку сада, который размещался здесь в конце XIX века. Там же будет установлен светодинамичный фонтанный комплекс, похожий появится и в Александровском саду.

Вице-губернатор Александр Говорунов предложил последовать примеру зарубежных стран и в следующий раз украшать город уже к 1 декабря. «Основные затраты идут на сборку и монтаж. Поэтому, думаю, увеличение затрат будет невелико, зато с лихвой окупится радостью земляков», — заметил Говорунов.

У губернатора Георгия Полтавченко не возникло возражений, он поручил проработать этот вопрос к Новому году — 2018.