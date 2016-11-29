Токио, 29 ноября, 2016, 11:48 — ИА Регнум. В прошлом месяце объем производства компании Toyota Motor в Японии сократился на 6,1% в сравнении с аналогичным периодом 2015 года, сообщает 29 ноября Kyodo.

Autoblog.nl Toyota Motor Corporation

В октябре компания Toyota Motor произвела в Японии 260 тыс. 426 автомобилей, объем продаж в прошлом месяце сократился на 1,9% до 122 тыс. 990 автомобилей. За последние восемь месяцев объем продаж снизился впервые.

Напомним, в октябре объем экспорта автомобилей Toyota сократился на 4% и составил 156 тыс. 58 единиц.

Мировой уровень продаж Toyota снизился до 490 тыс. 287 автомобилей, что на 7,9% меньше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.