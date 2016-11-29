Вашингтон, 29 ноября, 2016, 11:47 — ИА Регнум. Вероятным фаворитом тай-брейка в матче за мировую шахматную корону является норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен. Об этом заявил его соперник, российский шахматист Сергей Карякин, сообщает «Лайф».

Pexels Победа в шахматном турнире

По словам Карякина, он доволен, как провел предшествующие 12 партий. Несмотря на то, что фаворитом поединка остается Карлсен, российский гроссмейстер надеется на победу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, финальная 12-я партия за титул чемпиона мира по шахматам между Магнусом Карлсеном и Сергеем Карякиным завершилась на 30-м ходу ничьей. Теперь шахматисты встретятся на тай-брейке, который должен выявить победителя.