Тула, 29 ноября, 2016, 11:44 — ИА Регнум. 4,5 млрд рублей планирует направить компания «Газпром» на газификацию Тульской области в рамках программы развития газоснабжения на 2016−2020 годы. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области, говорилось 28 ноября на оперативном совещании с членами правительства. Провел совещание губернатор Алексей Дюмин.

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Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Элеонора Шевченко, выступая на совещании, отметила, что программой «Развитие газоснабжения и газификации Тульской области на период 2016—2020 годов» планируется строительство 53 межпоселковых газопроводов с целью газификации 98 населенных пунктов Тульской области. В 2016 году велось строительство пяти межпоселковых газопроводов для газификации 13 населенных пунктов Тульской области в Кимовском, Веневском, Арсеньевском и Киреевском районах. В 2014—2016 годах было построено шесть межпоселковых газопроводов, газ пришел в 13 населенных пунктов.

Министр отметила, что уровень газификации Тульской области на начало текущего года составил 86,5%. Ожидаемый уровень газификации Тульской области на 1 января 2017 года — 87,52%, что достигается реализацией программы «Газификация населенных пунктов Тульской области» совместно с программой ПАО «Газпром».

Областной программой 2016 года предусматривается строительство внутрипоселковых сетей протяженностью 88,19 км и газификация 816 домовладений в 24 населенных пунктах из них завершение строительства в 2017 году планируется в 14 населенных пунктах. Объемы финансирования составляет около 49 млн рублей.

Из 10 населенных пунктов Тульской области, срок завершения строительства распределительных газопроводов которых запланирован областной программой в 2016 году, на текущую дату построено шесть внутрипоселковых газопроводов. В четырех населенных пунктах строительство распределительного газопровода в стадии завершения.

Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Тула» Николай Воробьёв добавил: в рамках программы развития газоснабжения и газификации Тульской области на 2016−2020 годы «Газпром» планирует направить на газификацию 4,5 миллиарда рублей. Планируется построить 64 объекта газоснабжения и газификации. Протяженность новых межпоселковых газопроводов превысит 350 км. Ожидается, что будут созданы условия для газификации более шести тысяч домовладений и квартир, трех котельных в 98 населенных пунктах.

Министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев доложил о газификации населенных пунктов по программе развития сельских территорий. Министр сообщил, что в 2016 году на эти цели предусмотрено более 35 млн рублей. Это позволит газифицировать три населенных пункта с 324 домовладениями. Общая протяженность распределительных газовых сетей — 19,2 км. Будут газифицированы с. Прудищи Венёвского района, д. Окороково Одоевского района. Завершены работы в с. Башино Ясногорского района.

Элеонора Шевченко сообщила, что с 2017 года планируется ввести изменения в программу по газификации: в программу будут включены населенные пункты, которые вошли в программу компании «Газпром» и те населенные пункты, где положительные заключения экспертизы по строительству газопровода выданы до 1 августа 2014 года. Таких населенных пунктов восемь.

Губернатор Алексей Дюмин особо подчеркнул, что в реализации программы газификации важна координация действий и слаженная работа всех сторон: «Газпрома», региональных и муниципальных органов власти, и, конечно, жителей. «Все программы газификации — социально ориентированные, поэтому к их реализации нужно подходить со всей ответственностью», — сказал глава региона. На совещании было предложено включить в оценку деятельности глав администраций показатель прироста обеспеченности населения природным газом.