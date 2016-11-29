Санкт-Петербург, 29 ноября, 2016, 11:42 — ИА Регнум. В октябре 2016 года на территории Санкт-Петербурга было продано 10 707 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей. Данный показатель ниже, чем годом ранее, всего на 0,3% (или на 37 машин), сообщает 29 ноября аналитическое агентство «Auto-Dealer-СПб».

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Такая же динамика, как и в октябре, была характерна для рынка в апреле и мае текущего года, когда объем продаж автомобилей по итогам каждого месяца был практически на уровне прошлогодних показателей (рост 0,6% и 0,8% соответственно).

В октябре 2016 года бренд Hyundai установил рекорд для автомобильного рынка Петербурга образца 2015−2016 годов по количеству реализованных автомобилей за один месяц.

Всего в топ-10 самых продаваемых в Петербурге автомобилей сразу шесть брендов показывают рост продаж.

Что касается результатов за весь истекший период текущего года, то в январе-октябре в Санкт-Петербурге было продано на 5% меньше автомобилей, чем за аналогичный период прошлого года (96 696 машин). Для сравнения: общее падение российского рынка в 2016 году составляет 13%.

«Рост петербургского авторынка по итогам одного месяца до конца года возможен, и произойдёт это, вероятнее всего, в ноябре», — считает генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. Однако, по его словам, на итогах всего года возможное увеличение продаж машин в рамках одного месяца не сильно отразится — рынок сократится в пределах 5%.

Среди брендов, успешно наращивающих динамику по итогам января-октября, оказался Jaguar: за десять месяцев количество проданных автомобилей марки увеличилось более чем в два раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2015 года. Также рост демонстрирует китайский Lifan, продажи которого за 10 месяцев увеличились на 61%.

Доля Петербурга в общем объеме продаж новых автомобилей в России по итогам 10 месяцев 2016 года составляет 8,4%.

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В целом на территории России в октябре 2016 года, согласно данным Ассоциации Европейского бизнеса, было продано 126,7 тысяч легковых и лёгких коммерческих автомобилей, что на на 3% ниже, чем в 2015 году. По прогнозам экспертов, общее падение авторынка по итогам 2016 года в России составит 10−15%.