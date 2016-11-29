Ярославль, 29 ноября, 2016, 11:36 — ИА Регнум. Новым председателем фракции партии «Единая Россия» в муниципалитете Ярославля избран Павел Дыбин. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Дыбин сменил во главе фракции Александра Черепанина, который решил сосредоточиться на работе в МУП «Дирекция спортивных сооружений» и восстановлении купола легкоатлетического манежа, обрушившегося 3 недели назад.

City-yaroslavl.ru Павел Дыбин

По словам нового председателя фракции, сейчас главная его задача — наладить оперативное и тесное взаимодействие между депутатами и новой командой мэрии.

«Принцип разделения властей будет действовать стропроцентно. Никаких превращений муниципалитета в машину для голосования не подразумевается. Есть свободное обсуждение, как депутаты голосуют, так и будет, никаких перегибов быть не должно. Но в то же время, необходимо наладить более конструктивную и оперативную работу с мэрией. Сейчас много проблем, и снегопады и морозы, проблемы с бюджетом, недостаток средств. Сейчас есть проблема, что те, кто не планируют переизбираться, в некоторой апатии, их надо мотивировать к работе. Исходя из всех предпосылок, глава исполнительной власти пришел надолго, и возможно, мы получим на следующие 5 лет власть, которая будет избрана. Появится преемственность», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM новый председатель фракции «Единая Россия» в муниципалитете Ярославля Павел Дыбин.

Некоторые эксперты предположили, что следующим шагом может быть попытка избрания Павла Дыбина на пост председателя муниципалитета взамен Павла Зарубина, который был близок предыдущей команде мэрии. Однако на вопрос о таких перспективах сам Дыбин ответил уклончиво.

«И депутаты, и исполняющий обязанности мэра поддержали мою кандидатуру, для меня это большая ответственность, надо себя здесь зарекомендовать. А здоровые амбиции присутствуют, сейчас я сконцентрируюсь на этом поприще. Как дальше будет развиваться все — жизнь покажет, сейчас преждевременно прогнозы делать», — отметил Павел Дыбин.

Отметим, что после прихода новой команды мэрии во главе с Владимиром Слепцовым и наметившегося противостояния депутатов и мэра именно Павел Дыбин стал инициатором компромиссного проекта документа о порядке избрания главы Ярославля. Заместителями Павла Дыбина во фракции стали депутаты Евгений Баранов и Игорь Бортников.