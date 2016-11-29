Санкт-Петербург, 29 ноября, 2016, 11:32 — ИА Регнум. Частные инвесторы в Санкт-Петербурге могут получить льготу по налогу на имущество, если будут инвестировать в восстановление и реставрацию объектов культурного наследия, приспособление их для современного использования. О соответствующем законопроекте сегодня, 29 ноября, сообщил глава комитета финансов Алексей Корабельников на заседании городского правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Isaacy.ru Исаакиевский собор

Впервые о намерении предоставить такую льготу заявил 24 октября текущего года на первом Инвестиционном форуме губернатор северной столицы Георгий Полтавченко. Для этого разработан законопроект «О внесении изменений в закон Санкт-Петербурга «О налоговых льготах» и закон Санкт-Петербурга «О налоге на имущество организаций».

Как пояснил сегодня Алексей Корабельников, в силу особенностей налогообложения при проведении ремонтно-реставрационных работ сейчас воспользоваться действующими в Петербурге налоговыми льготами инвестор не может.

На новую льготу будут иметь право инвесторы, которые вкладывали в объекты культурного наследия регионального и муниципального значения в течение трех лет более 500 млн рублей. В этом случае, их освободят от налога на три года. Если же вложения превысили 1 млрд рублей, то освобождение от налога продлится пять лет.

Одним из условий станет обязательство инвестора обеспечить среднемесячную зарплату в своей организации на уровне не менее трех минимальных зарплат в Петербурге, то есть 48 тыс. рублей. «Не исключаю снижения порогового значения путем введения корректирующего коэффициента, соответствующие предложения уже рассматриваются в комитете финансов», — сказал Корабельников.

Он также предложил отменить неэффективную льготу по налогу на имущество для организаций, которые заключили инвестдоговоры по сохранению региональных памятников культуры на сумму не менее 700 млн рублей. Льгота действует с 2010 года, и с тех пор ею не воспользовался ни один инвестор.

«Сохранение уникального исторического наследия Санкт-Петербурга остается неизменным приоритетом инвестиционной политики города», — заявлял ранее губернатор Георгий Полтавченко.