Москва, 29 ноября, 2016, 11:29 — ИА Регнум. В 60 субъектах Российской Федерации в 2015 году по сравнению с 2014 годом снизилось число госпитализированных пациентов на 1 миллион 58 тысяч человек (на 2,6%). Почти в каждом регионе из этого числа выросла внутрибольничная летальность, а в каждом втором увеличилась смертность на дому, сообщили в Фонде независимого мониторинга «Здоровье».

Ван Гог. Палата в больнице в Арле. 1889

Благодаря некоторому приросту числа госпитализаций в остальных 25 регионах, суммарное снижение числа госпитализированных пациентов по России в целом составило 817 тысяч человек (-2,6%).

В 57 из 60 регионов, где снизилось число госпитализаций, был одновременно зарегистрирован рост внутрибольничной летальности. А почти в половине (27 из 60) выросло число пациентов, умерших на дому.

«Эти факты свидетельствуют о невыстроенной трехуровневой системе оказания медпомощи и о некачественной маршрутизации пациентов, что, наряду с уменьшением числа медработников и сокращением коек, приводит к снижению доступности медпомощи», — считает член Общественной палаты РФ, директор Фонда «Здоровье» Эдуард Гаврилов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России в 2015 году зафиксирован рост смертности на дому среди населения. Число граждан, умерших вне медицинских учреждений, выросло в 2015 году на 5,5% по сравнению с 2014 годом и составило 960 тысяч человек (910 тысяч в 2014 году).