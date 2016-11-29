Якутск, 29 ноября, 2016, 11:37 — ИА Регнум. Вместо того чтобы повышать пособие по безработице, стоит задуматься о введении налоговых послаблений для самозанятых. Такая мера вполне может решить проблему с большим количеством нетрудоустроенных граждан, считает депутат Якутии, сопредседатель регионального отделения ОНФ Алёна Атласова. Своё мнение она высказала корреспонденту ИА REGNUM, комментируя намерение министерства труда РФ увеличить пособие по безработице до 7,5−8 тысяч рублей.

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«Людям нужно давать удочку, а не кормить пособиями. Стоит ввести для самозанятых освобождение от налогообложения и применить аналогичные меры к социально ориентированным некоммерческим организациям, которые оказывают услуги в том числе людям с инвалидностью, — отметила Алёна Атласова. — Надо сделать самозанятость привлекательной, в том числе путём создания налоговых послаблений. Сейчас идёт развитие в этом направлении».

А пока уровень безработицы в Якутии продолжает расти — как реальный, так и регистрируемый. Так, по последним данным министерства труда и социального развития республики, на учёте в службах занятости региона состоят уже 2,3% от числа жителей в трудоспособном возрасте (в 2015 году —1,7%). Безработных за неделю с 9 по 15 ноября стало больше на 0,7%, количество вакансий снизилось на 0,6%, и организации республики заявили о намерении уволить в ближайшее время более 7 тысяч человек. Реальный уровень безработицы оценивается в регионе в 6,9%.

Сотрудник кадрового агентства «Статус» Евгения рассказала корреспонденту ИА REGNUM, что тех, кто ищет работу, сейчас очень много. При этом требования работодателей, по её наблюдениям, стали завышены: «Ограничения по возрасту снизились уже до 40 лет, редко — до 45. Людям старше остаются только возможности работать домашним персоналом».

Представитель кадрового агентства также обратила внимание на то, что вакансий с официальным трудоустройством, соцпакетом в базе минимальное количество.

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Однако сложная ситуация с количеством свободных рабочих мест, как ни странно, не дисциплинирует соискателей. По словам Евгении, отношение к будущей работе у людей часто безответственное: на собеседования часто не приходят, могут по нескольку дней отвечать на телефонные звонки после того, как уже договорились о встрече. Сотрудник кадрового агентства недоумевает, чем может быть вызвано такое странное поведение. Иногда люди теряются уже после того, как пройдут собеседование, и работодатель уже готов их трудоустроить.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство труда и социальной защиты России разрабатывает законопроект, согласно которому вырастет размер пособия по безработице — до 7,5—8 тысяч рублей. Однако в 2017 году размер выплат состоящим на учёте в службах занятости гражданам останется на прежнем уровне.

Напомним, глава Якутии Егор Борисов назвал безработицу самой острой проблемой региона, выступая с посланием депутатам Госсобрания республики. Актуальность этого вопроса он счёл прямым отголоском нестабильности в экономике, которая «отражается на всех категориях населения, особенно больно бьёт по молодёжи и людям старшего возраста».

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