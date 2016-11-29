Ереван, 29 ноября, 2016, 11:15 — ИА Регнум. США окажут финансовую поддержку Армении для проведения парламентских выборов в апреле 2017 года, говорится в заявлении посольства США в Армении.

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«Правительство США приветствует соглашение по укреплению целостности и доверия к избирательному процессу в стране, которое было достигнуто в июне и сентябре между правительством и парламентскими политическими фракциями Армении с участием представителей гражданского общества. Мы считаем это соглашение существенным шагом на пути к восстановлению общественного доверия и подотчетности в избирательных процессах Армении. Основываясь на обещании президента Саргсяна в декабре 2015 года, мы серьезно воспринимаем приверженность правительства Армении тому, чтобы парламентские выборы 2017 года «были проведены в атмосфере доверия, чтобы результаты выборов не подвергались сомнению со стороны политических партий или граждан». Для реализации этого публичного обещания по увеличению доверия к выборам Соединенные Штаты присоединятся к Европейскому союзу, Великобритании и Германии в предоставлении финансовой поддержки новым процессам голосования и приобретения предусмотренного соглашениями 17 июня и 9 сентября 2016 года оборудования, чтобы обеспечить его наличие на парламентских выборах весной 2017 года».

Согласно сообщению, посольство США вместе с международными донорами, которые работают в партнерстве с миссией Организации Объединенных Наций в Армении, поможет финансировать усилия правительства Армении, политической оппозиции и гражданского общества по укреплению доверия в Армении к избирательному процессу по тому пути, который был представлен в соглашениях от июня и сентября 2016 года — аутентификации избирателей в день выборов и публикация подписанных списков избирателей после выборов.

«Мы присоединяемся к этим усилиям, однако понимаем, что ни один новый избирательный механизм не может полностью покончить с фальсификацией выборов. Это вопрос политической воли. По сути, бремя возлагается на правительство и его составные учреждения: ЦИК, правоохранительные органы, а также судебную систему, чтобы они приняли иной подход к выборам, обеспечили свободное выражение воли армянского народа в кабине для голосования, гарантировали неограниченную работу внутренних и международных наблюдателей за выборами и СМИ как в день выборов, так и после него. Свободные и справедливые выборы также требуют ответственного гражданского участия в избирательном процессе, а также вовлечения в мониторинг за выборами со стороны армянской оппозиции, гражданского общества и всех граждан, независимо от их политических взглядов», — цитирует заявление армянская служба радио «Свободы».

Посольство США отмечает, что согласно с оценкой президента Саргсяна в том, что «предстоящие выборы определят будущее» армянского государства.

«Соединенные Штаты были первой страной, которая признала независимость Армении в 1991 году, и наши две страны были друзьями и партнерами в течение 25 лет. Мы готовы продолжать вносить действенный вклад: быть частью продолжающегося демократического развития Армении и помогать ей стать независимой, безопасной и процветающей страной, которую заслуживает армянский народ. Свободные, ничем не ограниченные и заслуживающие доверия выборы являются абсолютно необходимым компонентом того пути, который ведет к достижению этой цели», — говорится в заявлении посольства США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 сентября в Армении подписано соглашение об изменениях в Избирательном кодексе, которое стороны уже окрестили «историческим». Документ подписали пять из шести партий, представленных в парламенте: оппозиционные Армянский национальный конгресс, «Процветающая Армения», «Оринац Еркир», а также входящие в правящую коалицию «Дашнакцутюн» и Республиканская партия Армении.

По соглашению, власти обязуются опубликовать подписанные списки принявших участие в голосовании избирателей, а также на избирательных участках будут установлены видеокамеры, которые в режиме реального времени будут транслировать весь процесс голосования и подсчета голосов. Кроме этого, в Уголовном кодексе предусматривается ужесточение ответственности за фальсификации. Списки проголосовавших избирателей будут опубликованы на сайте ЦИК Армении и будут доступны для скачивания.

20 октября парламент Армении внёс соответствующие изменения в Избирательный кодекс.

Для реализации соглашения требуется около 10 млн евро. Согласно армянской прессе, Евросоюз готов предоставить требуемую сумму или, по крайней мере, её значительную часть.