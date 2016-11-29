Брянск, 29 ноября, 2016, 11:14 — ИА Регнум. Прокуратура Брянской области вынесла 15 постановлений о возбуждении административных дел в отношении ГУП «Брянсккоммунэнерго», которое в октябре 2016 года слишком долго ремонтировало теплотрассы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного органа, тогда из-за аварий без тепла оставались жители 67 многоэтажных домов. Однако предприятие не торопилось исправлять нарушения.

ri Батарея отопления

«Как показала проверка, ГУП «Брянсккоммунэнерго» допущено нарушение допустимой продолжительности перерыва отопления — не более 16 часов единовременно — при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °C до нормативной температуры», — сообщили в пресс-службе.

ИА REGNUM напоминает, что отопительный сезон в Брянске начался 22 сентября. При этом в городе еще шли подготовительные работы. В итоге полностью включить отопление во всех домах удалось только в двадцатых числах октября. К слову, по данным на лето 2016 года, износ составляет примерно 48%. Из 480 км тепловых сетей в замене нуждается почти 222 км. При этом за последние пять лет в городе было заменено всего 67,7 км труб.