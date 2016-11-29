Киев, 29 ноября, 2016, 11:08 — ИА Регнум. Строительство «Укрытия» — нового защитного сооружения над четвёртым энергоблоком Чернобыльской АЭС (город Припять, Киевская область, Украина) подошло к завершению. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

Ernmuhl Саркофаг над четвёртым блоком

Возведение объекта завершится после того, как соединятся части арки. Длина её составляет 165 метров, а высота — 110 метров. На строительство «Укрытия» затрачено €1,63 млрд.

«Укрытие» позволит начать демонтаж самого энергоблока — после полной сдачи объекта, которая намечена на ноябрь следующего года. Объект требуется ещё оснастить специализированной техникой для демонтажа.

Напомним, авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. При этом был полностью разрушен реактор в четвёртом энергоблоке. В атмосферу попало большое количество радиоактивных веществ.

В первые три месяца после аварии погиб 31 человек. Впоследствии от большого облучения погибли от 60 до 80 человек.

134 человека были заражены лучевой болезнью. С заражённой территории эвакуированы 115 тысяч человек. По оценкам ООН, общее число жертв составило четыре тысячи человек, однако дискуссии о количестве жертв аварии продолжается до сих пор.