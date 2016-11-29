Калуга, 29 ноября, 2016, 11:07 — ИА Регнум. К шести месяцам ограничения свободы приговорил районный суд 23-летнюю жительницу Калужской области, которая признана виновной в причинении смерти по неосторожности своему годовалому ребенку. Об этом 29 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявила старший помощник прокурора области Татьяна Гильдикова.

werner22brigitte Пузыри на воде

По ее словам, в суде установлено, что 20 июня 2016 года молодая женщина во дворе дома решила искупать своего годовалого ребенка, для чего наполнила таз водой и посадила в него сына. Однако женщина проявила преступную небрежность, имея возможность присматривать за ребенком, она беспечно оставила его одного и ушла заниматься хозяйственными делами.

Между тем малыш вылез из тазика и пополз к стоящей рядом ванне с водой, где и утонул.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в то время, когда во дворе тонул годовалый мальчик, в доме находились отец ребенка и родственница, которые смотрели телевизор.