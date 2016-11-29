Ярославль, 29 ноября, 2016, 11:02 — ИА Регнум. В Ярославской области увеличились размеры пособий по материнству. В среднем рост составил порядка 10%, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении Фонда социального страхования.

ИА REGNUM Деньги

За 9 месяцев 2016 года общая сумма пособий по уходу за ребенком до полутора лет превысила миллиард рублей. Всего выплачено более 126 тысяч пособий, и их количество по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 5227. Средний размер пособия составил 8 076 рублей, что на 10,54% больше, чем в 2015 году.

Величина пособия по беременности и родам выросла на 12,2% — до 701,5 рублей в день. Общая сумма выплаченных пособий составила 807,2 млн рублей. При этом совокупное количество оплаченных молодым мамам больничных дней превысило 3100 лет.

«Увеличение размеров выплат пособий по материнству в рамках обязательного социального страхования по временной нетрудоспособности и в связи с материнством обусловлено ростом заработной платы и повышением минимального размера оплаты труда с 1 июля 2016 года на 20%», — отмечают в Ярославском Фонде соцстраха.