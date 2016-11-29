Калуга, 29 ноября, 2016, 10:59 — ИА Регнум. Губернатор Анатолий Артамонов 28 ноября встретился с представителями регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Калужской области. В мероприятии принял участие министр внутренней политики и массовых коммуникаций области Олег Калугин.

Фото пресс-службы правительства Калужской области На встрече

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, открывая встречу, Калугин рассказал об эффективности работы калужского отделения ОНФ, сотрудничестве организации с областными структурами и средствами массовой информации.

Сопредседатель ОНФ Максим Казак отметил, что эффективный диалог, выстроенный между «фронтовиками» и региональной властью, — это результат областной политики открытости.

Члены регионального отделения ОНФ рассказали губернатору о своем участии в общероссийском форуме, состоявшемся в Москве с участием президента РФ Владимира Путина, об основных инициативах народного фронта, поддержанных главой государства.

На встрече с губернатором также шла речь о проектах, которые региональное отделение реализует на территории области. В частности, было отмечено, что основными направлениями в деятельности «фронтовиков» остаются сферы ЖКХ, дорожного строительства и транспорта, а также экология.

Глава региона, отвечая на вопросы руководителей областного отделения ОНФ, подчеркнул, что всегда прислушивается к критическим замечаниям общественников, и предложил ввести в практику присутствие представителя ОНФ на еженедельных заседаниях областного правительства. Анатолий Артамонов сказал, что в основном результаты мониторинга ОНФ объективны. «Спасибо вам за вашу работу!» — поблагодарил участников встречи губернатор.

Представители ОНФ озвучили ряд своих инициатив, часть из которых была поддержана губернатором. В частности, Артамонов согласился с необходимостью установки возле школ камер видеофиксации, что позволило бы значительно сократить аварийность.

В завершение губернатор Анатолий Артамонов пригласил «фронтовиков» к продолжению сотрудничества, заметив, что всегда готов встретиться с активистами ОНФ и обсудить их инициативы.