Москва, 29 ноября, 2016, 10:57 — ИА Регнум. Шансы на победу в матче за титул чемпиона мира по шахматам абсолютно равны как у действующего чемпиона, норвежца Магнуса Карлсена, так и российского шахматиста Сергея Карякина. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 ноября, об этом заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»), комментируя ход матча на первенство мира по шахматам.

klimkin Шахматная фигура

«Если перед матчем большинство специалистов в шахматном мире оценивало шансы Карлсена намного выше, чем шансы Карякина, — это касается шахматных специалистов и букмекеров, то матч показал, что это матч действительно равных соперников, и равновесие это сохраняется на протяжении всего матча», — отметил он.

Карякин, как известно, был впереди, Карлсену удалось сравнять счет, напомнил Жуков. «От 12-й партии все ожидали, что Карлсен будет бороться за победу, однако она закончилась достаточно быстро ничьей, теперь предстоят как минимум четыре партии с укороченным контролем, я думаю, что шансы абсолютно равны сегодня, и Карякин доказал, что является настоящим претендентом и ни в чем не уступает чемпиону мира», — уверен Жуков.

«Поэтому я думаю, что результат может быть любой», — добавил депутат.

В ходе матча на первенство мира по шахматам между действующим чемпионом Магнусом Карлсеном и российским шахматистом Сергеем Карякиным по итогам 12 партий, десять из которых завершились вничью, счет в матче остался равным — 6:6. Судьба обладателя мировой шахматной короны определится 30 ноября на тай-брейке.